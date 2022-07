CdM – Rinnovo Meret in arrivo ma il Napoli continua la ricerca del sostituto: il punto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli continua la ricerca di un valido sostituto di Alex Meret! L’estremo difensore italiano, così come confermato dal direttore sportivo Giuntoli, è in procinto di firmare il rinnovo che lo legherà agli azzurri fino al 2027. Nonostante ciò, la dirigenza partenopea è alla ricerca di un’alternativa in quel ruolo. Nulla toglie che il Napoli, sfruttando qualche buona occasione, possa assicurarsi un portiere anche più forte dell’ex Spal. Spalletti infatti, sin dal principio, ha comunicato che le caratteristiche di Meret non corrispondono a quelle che lui vorrebbe per il suo portiere ideale.