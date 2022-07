Sky Sport ha appena riportato che Armando Broja, l’attaccante favorito da ADL per il ruolo da vice-Osimhen, sta per chiudere con il West Ham. Gli Hammers hanno offerto 35 milioni per il cartellino dell’albanese che continuerà la sua carriera in Inghilterra.

Questa trattativa sfumata, però, potrà aprire nuovi scenari in casa Napoli e il Cholito Simeone adesso potrebbe avere tutta l’attenzione su di lui.