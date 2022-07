Andrea Petagna sembra essere un altro giocatore che potrebbe lasciare Napoli e la squadra azzurra già nei prossimi giorni, alla fine di questo primo ritiro: il giocatore vorrebbe giocare di più e sentirsi protagonista.

Nelle ultime ore, il Monza ha fatto un’offerta al Napoli e Petagna, dopo le iniziali titubanze, si è convinto della destinazione brianzola e l’affare sembra in chiusura.

Sembra, in quanto la Lazio, nelle ultime ore, si è informata sulla situazione di Andrea Petagna e pensa all’attaccante del Napoli come vice Immobile per completare l’attacco di Sarri.

Fonte: TMW.