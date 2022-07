Sky Sport, oggi, nell’edizione dedicata al calciomercato sul proprio canale interattivo, si è anche molto soffermato sugli altri movimenti che il Napoli sta cercando di fare, oltre a Dybala.

Come ha riportato Massimo Ugolini in collegamento da Dimaro, in queste ore il Napoli sta valutando diverse ipotesi, a partire da Diallo, che ora è la prima ipotesi, mentre Kim è al momento l’alternativa; il club sta tenendo vivi i contatti per entrambi e a giorni sarà presa una decisione.

Invece, per quanto riguarda Ostigard, il giocatore sarà presto a disposizione, probabilmente già da domani, agli ordini di Spalletti.

Fonte: Sky.