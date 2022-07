Nel Napoli delle giovanili, in questa stagione, si è affermato il giovane bomber Ambrosino, giocatore che ha letteralmente trascinato i compagni alla salvezza quest’anno.

Ora Ambrosino deve decidere cosa è meglio per il proprio futuro con il club e con mister Luciano Spalletti: infatti, il giovanissimo bomber o resta a farsi le ossa dietro Osimhen e un’altra punta, oppure andare a giocare, magari in categorie inferiori, come accaduto a Gaetano.

Probabilmente si opterà per questa seconda scelta, e la Spal già ha messo gli occhi sul giocatore come testimonia Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter: