Dalla scoppio della pandemia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis, per le forti perdite che ha subito, ha sostanzialmente deciso che tutti sono cedibili di fronte a delle proposte ritenute giuste.

Per questo motivo, la cessione di Koulibaly al Chelsea non esclude altre possibilità, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Infatti, il Bayern Monaco, club che ha appena venduto Lewandoski, non ha mai mollato i contatti per Osimhen, giocatore che piace e anche tanto ai tedeschi, anche se le richieste del club di ADL superano i 100 milioni.

Ma, i bavaresi sono interessati anche a Zielinski, giocatore dalla continuità un po’ altalenante, che però ha mercato sia in Spagna che in Germania e che potrebbe partire.

Fonte: Il Mattino.