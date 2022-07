Non soltanto il Napoli sta vivendo un mercato complicato, ma anche la Roma sta vivendo un mercato appeso al destino di Zaniolo e per ora la squadra non si è rinforzata come vorrebbe Mourinho, in quanto Mou vorrebbe almeno lottare per la Champions.

Per questo, Mourinho sta spingendo la sua dirigenza ad affondare il colpo Dybala e a superare la concorrenza di Napoli e Inter, anche se non sarà tanto facile; per questo motivo, nel caso la Joya non dovesse convincersi dell’ipotesi Roma, si studiano comunque delle alternative.

Tiago Pinto ha individuato due alternative in questo caso: una è Lingard, giocatore svincolato dallo United, mentre l’altra è Pasalic dell’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport.