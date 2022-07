A Sky Sport, dopo il punto sulla questione Dybala-Napoli, la squadra mercato ha fatto una panoramica più generale sul mercato del Napoli.

Per la difesa, la pista Kim è quasi sfumata e ora il nome più papabile è Diallo; in queste ore ci sono contatti con il Psg per definire l’accordo sul trasferimento e sull’ingaggio; per il difensore senegalese, che KK sta sponsorizzando, potrebbe attuarsi il decreto crescita. Al momento, le piste Acerbi e Lindelof sono piste alternative.

Per quanto riguarda il centrocampo, Diego Demme potrebbe partire e lasciare Napoli; al momento, sul giocatore ci sono stati sondaggi dal Valencia e dal Galatasaray,

Fonte: Sky Sport.