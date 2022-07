Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sul mercato del Napoli, che deve subire un’accelerata dopo la partenza di Koulibaly, in modo che Spalletti abbia una squadra competitiva.

Per l’emittente radiofonica, il Napoli, in queste ore, sta sondando e sta definendo le trattative per i nuovi acquisti.

Il sostituto di Koulibaly sarà Diallo, mentre in attacco, una volta uscito Petagna, arriverà Simeone in diritto con obbligo di riscatto; per il ruolo del secondo portiere, è ballottaggio tra Navas e Kepa, mentre per l’attacco, in queste ore, si sta definendo l’affare Deulofeu con l’Udinese a 16 milioni+bonus.

Per Ostigard siamo allo scambio di documenti e l’annuncio arriverà tra qualche giorno.

Fonte: Radio Kiss Kiss.