Mario Giuffredi, procuratore di Politano, nei giorni scorsi aveva annunciato l’eventuale partenza di Politano e aveva detto che il suo assistito aveva espresso la volontà di andare via.

L’agente, autore di una botta e risposta anche con Spalletti, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset e ha cambiato il tiro. Queste le sue parole:

“Col tecnico c’è un buon rapporto, abbiamo chiacchierato e ci siamo riappacificati, abbiamo anche chiarito alcune cose. Va tutto bene, è tutto sereno. Io preferisco in ogni caso incontrare e chiarirsi, per poi andare avanti con il lavoro nel modo migliore. A parte il botta e risposta, con Spalletti c’è sempre stato un buon rapporto”.

Poi l’agente ha fatto il punto sul futuro del suo assistito:

“Stiamo avendo colloqui con altre società, al Napoli qualche richiesta è già arrivata ma diciamo che non è ancora pronta per quelle che sono le richieste del Napoli. Politano è in una delle società migliori d’Italia e se dovesse rimanere non ci sarebbero problemi. Il suo cartellino viene valutato 20 milioni, ma poi serve guardare anche il mercato reale e la vita in generale. Sul mercato ha ricevuto offerte da una squadra italiana e due straniere. Valencia? Gattuso è un suo estimatore, ma per ora c’è stato solo un interesse; poi le vie del signore sono infinite. Magari resta a Napoli ed è la scelta giusta”.

Fonte: SportMediaset.