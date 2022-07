TMW – Milan, idea Elmas se non arriva Renato Sanches

Eljif Elmas potrebbe essere una delle sorprese della prossima Serie A. Oltre alle sue grandi qualità tecniche, il macedone si caratterizza anche per la sua duttilità. L’abbiamo visto giocare in molti ruoli: mediano, trequartista centrale e esterno alto. Proprio questa particolarità avrebbe spinto il Milan a mettere gli occhi su di lui. Il classe ’99 rappresenterebbe la seconda scelta in caso di arenamento della trattativa per Renato Sanches.

I rossoneri potrebbero virare su Elmas visto che il portoghese sembra molto vicino al PSG. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare a Napoli un’offerta dalla società di Cardinale. A riportare la notizia è TuttoMercatoWeb.