The Guardian – Nuovo avversario per il Napoli su Broja, è un club inglese!

Armando Broja continua ad essere sulla bocca di tutti. Il 20enne attaccante albanese ha brillato nell’ultima stagione in prestito al Southampton, mettendo a segno 9 gol e servendo 1 assist in 38 presenze. In questo modo ha attirato la corte di molte squadre, tra cui il Napoli. La squadra di ADL ha avuto contatti con il Chelsea, possessore del cartellino del calciatore, in occasione della trattativa riguardante Kalidou Koulibaly. Chissà se Broja farà il viaggio opposto di quello del senegalese.

Ora però ci sono notizie poco confortanti per il club azzurro. Il West Ham avrebbe virato sull’albanese in seguito alla trattativa arenata su Scamacca. Gli Hammers hanno bisogno di un acquisto in quella zona di campo visto l’addio di Yarmolenko. Ora quindi, il Napoli deve vedersela anche con una nuova contendente. A riportare la notizia è la testata britannica The Guardian.