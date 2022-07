Kim Min-jae al Rennes: cosa è successo col Napoli

La telenovela Kim Min-jae è agli sgoccioli, con il giocatore pronto ad approdare al Rennes. A dire il vero, il difensore è molto vicino al club di Genesio, suo ex allenatore, già da un paio di settimane. Il Napoli si è attivato mesi fa – come vi abbiamo anticipato in esclusiva lo scorso 13 aprile – ma si è mosso concretamente solo dopo aver metabolizzato l’uscita di Koulibaly bloccando il giocatore con un accordo sull’ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione. Il ritorno dei partenopei ha rallentato le trattative con i francesi: il centrale sudcoreano ha dato precedenza agli azzurri e chiesto di chiudere in pochi giorni, ma le richieste del Fenerbahce, irremovibile sulla clausola, hanno complicato – e non poco – l’operazione. L’ultima mossa del Rennes, che ha informato il club turco di voler pagare la clausola rescissoria, ha sparigliato le carte. Ripristinata la situazione iniziale – con i rossoneri si sono mossi con largo anticipo – ora Kim viaggia spedito verso la Francia.