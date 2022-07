Da Verona – Ivan Ilic va via solo con quest’offerta, Napoli avvertito

Tra le migliori rivelazioni dell’ultima stagione di Serie A, c’è il centrocampista 21enne Ivan Ilic. Il giocatore di proprietà dell’Hellas Verona, ha molti occhi puntati su di lui, tra tutti quelli di Lazio e Napoli.

La società di Maurizio Setti, però, non ha alcuna intenzione di lasciar scappare il suo gioiello a poco. Infatti, secondo il Corriere Veneto, il serbo lascerebbe gli Scaligeri soltanto con un’offerta pari a 25 milioni di euro. Per questo motivo, il Napoli non ha puntato forte sul classe 2001.