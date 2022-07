Altra offerta per Deulofeu, ma non dal Napoli! Si inserisce una spagnola!

Il Messaggero Veneto riporta notizie molto importanti per quanto riguarda Gerard Deulofeu. La telenovela tra lo spagnolo e il Napoli rischia di esser durata troppo ed ora gli azzurri sono stati scavalcati da un’altra squadra. Infatti, oltre a Olympique Marsiglia e Villarreal, si sarebbe fatto avanti il Betis Siviglia. I Verdiblancos avrebbero avanzato un’offerta all’Udinese di 15 milioni di euro per il 75% del cartellino. Staremo a vedere come finirà la vicenda, ma il futuro di Deulofeu sembra sempre più lontano dalla Campania.