Altra cessione per la Primavera del Napoli: D’Agostino va alla Juve stabia!

Nuova esperienza per il ragazzo di proprietà del Napoli Giuseppe D’Agostino. Il 19enne è stato acquistato a titolo temporaneo dalla Juve Stabia, squadra militante in Serie C. Ennesima cessione per la Primavera che rischia di essere completamente smantellata. L’attaccante nativo di Massa Di Somma ha collezionato 35 presenze nell’ultima stagione, guarnite da 5 gol e 5 assist. Nella prossima annata vivrà la sua prima avventura lontano dalla SSC Napoli.

Ecco le sue prime parole in maglia giallo-blu: “Sono molto felice di giocare in questa squadra e in una piazza molto importante come quella di Castellammare di Stabia. Sarò a completa disposizione di mister Colucci in questa mia prima esperienza tra i grandi.”