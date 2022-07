Sky, Di Marzio: “Più Roma che Napoli per Solbakken! Questo il punto sul norvegese”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca DI Marzio, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per fare il punto su Solbakken. Queste le sue parole: “Il calciatore del Bodo Glimt è in scadenza con il suo club ed è per questo che, ormai già da tempo, si sta guardando intorno. La Roma si è fatta avanti prima di tutte ed ha già portato a casa il gradimento dell’attaccante. Anche il Napoli si è mosso in maniera concreta ma, al momento, pare essere la seconda scelta visto il grande interessamento espresso dai capitolini.

In ogni caso l’affare non si concluderà in tempi brevi. Solbakken ha rimediato un infortunio ad una spalla e solo dopo che lo avrà smaltito ci saranno dei risvolti definitivi sul suo futuro”.