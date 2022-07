Repubblica – Nessun contatto per il rinnovo di Mertens, sarà addio: i motivi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, non ci sono spiragli per la permanenza in azzurro di Dries Mertens. Nonostante l’addio di Insigne e Koulibaly, ADL non è riuscito nel riavvicinare il talento belga. Lo spiraglio che si era aperto nelle ultime ore si è di fatto già azzerato, questo perchè non ci sono margini per raggiungere un accordo economico tra le parti. Il Napoli, dunque, si prepara a salutare un altro pezzo della sua storia recente. “Ciro” Mertens, stando a quanto riportato dal quotidiano, dirà per sempre addio al capoluogo campano.