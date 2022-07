Luca Marchetti, esperto di calciomercato per Sky Sport, ha parlato di Dybala.

Sull’argentino ha risposto così in chiave Napoli: “Non ci sono stati contatti diretti con Dybala. Napoli sarebbe la piazza giusta per rilanciarsi, ma ci sono i diritti di immagine a fungere da ostacolo. Questa tematica infatti non è per nulla secondaria, non vi è stato tuttavia ancora nessun affondo per il calciatore”. Come andrà a finire questa vicenda?