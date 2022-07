Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su SkySport:

“La priorità del Napoli ora è il difensore: stiamo agli scambi dei documenti per Ostigard e per sostituire Koulibaly il preferito è Kim. Sul coreano c’è il Rennes, ma il giocatore preferisce gli azzurri. Giuntoli sta spingendo per lui, come alternativa occhio ad Acerbi. Per Spalletti andrebbe bene vista la sua esperienza”.