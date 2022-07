Ora che Koulibaly è lontano dal rimanere a Napoli, gli azzurri sono alla ricerca di un sostituto di livello. In questo senso, TMW riporta che Giuntoli avrebbe puntato Marcos Senesi. Il difensore classe ’97 del Feyenoord era uscito dai radar della società di De Laurentiis. Il Rennes infatti sembrava il favorito per ingaggiare l’argentino, più anche di Roma e Fiorentina. Un rilancio del Napoli però, potrebbe rimettere tutto in gioco.