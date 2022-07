Sky – Koulibaly, non solo Chelsea, una spagnola chiede di aspettare!

Kalidou Koulibaly è sempre più vicino all’addio da Napoli. Le ultime notizie lo vedono ad un passo dal Chelsea ma i blues non sono gli unici a volere il senegalese. Secondo Sky Sport infatti, il Barcellona avrebbe chiesto al difensore di aspettare. I tempi però stringono visto che l’accordo tra Napoli e la società di Todd Boehly dovrebbe essere in dirittura d’arrivo. La Juventus non molla ma difficilmente riuscirà ad accaparrarsi Koulibaly.

Intanto Gianluca Di Marzio annuncia che il difensore è atteso a Dimaro tra stanotte e domani. Da sottolineare che oggi in Trentino non erano presenti Giuntoli e Pompilio, diversamente da quanto accaduto nei giorni scorsi. De Laurentiis dovrebbe arrivare giovedì.