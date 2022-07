Pedullà conferma: “Koulibaly ha accettato l’offerta del Chelsea! La palla passa al Napoli”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha rilasciato importanti dettagli sul possibile addio di Koulibaly attraverso i social. Dalle sue dichiarazioni, risulterebbe che il senegalese abbia già accettato l’offerta del Chelsea. Il difensore guadagnerà circa 8 milioni di euro a stagione + 1 di bonus per tre anni con opzione per il quarto. Ora non resta che convincere il Napoli che è apparso molto intransigente sul prezzo del cartellino. Ai londinesi serviranno 40 milioni di euro ma , da quanto trapela, la cifra richiesta dagli azzurri non dovrebbe essere un grosso problema per il club di Premier. Di seguito il tweet pubblicato sulla pagina ufficiale del noto giornalista:

