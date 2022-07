Milenkovic pista ancora viva per il Napoli, ecco gli aggiornamenti!

Nikola Milenkovic non è ancora uscito dai radar del Napoli. Stando a quanto detto da TMW la volontà della Fiorentina è di trattenere il difensore. Tuttavia, nel caso in cui arrivi un’offerta abbastanza convincente, non la rifiuterà. Nonostante il serbo sia uno dei punti cardine della difesa di Italiano, resistere alla pressione portata da tante squadre italiane non è semplice.

In pole position c’è la Juventus. Nell’eventualità che De Ligt lasci Torino, Milenkovic sarebbe in prima fila per sostituirlo. Anche l’Inter segue il profilo del classe ’97, ma la prima scelta dei nerazzurri è Bremer del Torino. Eppure Inzaghi potrebbe aver bisogno di due rinforzi in difesa, visto che sotto questo punto di vista il mercato della società di Zhang sembra molto caldo.

Il Napoli però, rispetto alle altre, ha un vantaggio: Milenkovic ha lo stesso agente di Koulibaly. Questa conoscenza potrebbe influenzare in positivo la trattativa. In ogni modo, Joe Barone ha dichiarato che non è arrivata alcuna offerta.