Koulibaly rompe il silenzio: “Il mio trasferimento al Chelsea è sulla strada giusta”

Il difensore centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha detto la sua circa il suo possibile trasferimento in Premier League al noto giornalista di Eurosport Francia, Romain Collet-Gaudin. Queste le sue parole: “Posso dirti che il mio trasferimento al Chelsea è sulla strada giusta! Ti darò la conferma più tardi“.

Dopo le ultime notizie che vedevano la Juventus molto vicina al senegalese, meta che il difensore del Napoli non preferiva, adesso il Chelsea è in pole position per l’arcigno calciatore. Di seguito il tweet del noto giornalista: