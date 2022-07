GdS – Ostigard non arriverà a Dimaro! Il Napoli ha chiuso subito per due motivi

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’ultimo acquisto del Napoli, Leo Ostigard. Il difensore norvegese aveva tante richieste in Premier League ed è per questo che gli azzurri hanno affondato il colpo definitivo nelle ultime ore. ADL non poteva rischiare di perdere una trattativa ormai già chiusa da tempo, inoltre, con questo acquisto, può assicurare a Spalletti un rinforzo in più per cercare di amalgamarlo quanto prima negli schemi.

Purtroppo per i tifosi azzurri, Ostigard non ce la farà a raggiungere il Napoli già nel ritiro di Dimaro. Gli affari burocratici da sbrigare per un calciatore che si trasferisce dall’Inghilterra sono piuttosto complicati. La previsione del quotidiano, dunque, è che l’ex Genoa si aggreghi ai suoi nuovi compagni nel ritiro di Castel Di Sangro.