Nella trasmissione di Sport Italia, Alfredo Pedullà, ha risposto ad una domanda su Dybala dicendo: “Paulo Dybala piace a Inter, Milan, Roma, Napoli e all’estero. La verità è che l’argentino sta aspettando solo una squadra, l’Inter. Per me l’accordo già c’è, è impossibile che attivati a metà luglio uno del suo calibro non abbia una squadra che gli dia sicurezza”. Ancora una volta Pedullà ha sottolineato la sua idea; Dybala Inter è questione di tempo.