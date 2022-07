Non solo la Juventus ha provato l’affondo per Koulibaly. Nelle ultime ore il Chelsea ha deciso di preparare un’offerta di 40 milioni per il gigante senegalese. I Blues però hanno una priorità; Nathan Akè è il preferito dalla dirigenza inglese, non è detto che il Manchester City si voglia privare di lui. Per questo Koulibaly è sempre più un’idea per la difesa della squadra londinese. L’unico sentiero fattibile per il senegalese visto il rifiuto della Juventus, il Bayern Monaco vuole De Ligt e il Barcellona ha dei problemi finanziari profondi. Il Napoli offre 6 milioni per cinque anni al numero 26 ma il desiderio di alzare qualcosa di importante potrebbe essere decisivo.