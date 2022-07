Sebastiano Luperto è destinato a continuare la propria carriera lontano da Napoli. Lui che si è fatto solo la scalata, dalle giovanili alla prima squadra. Lo scorso anno partì da titolare nell’Empoli di Andreazzoli, in prestito secco. Da poco è tornato alla sede, il Napoli. Gli azzurri non vogliono puntarci a quanto sembra, infatti, ha trovato un accordo di massima sempre con l’Empoli. Come riporta Gianluca Di Marzio, il classe 1996 si è trasferito in Toscana in prestito oneroso con obbligo di riscatto.