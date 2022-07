La Gazzetta dello Sport riporta la nuova offerta della Juventus per Kalidou Koulibaly.

Il club bianconero è scatenato sul mercato e sarebbe pronto ad offrire 7 milioni annui al senegalese e 40 milioni al Napoli per il cartellino. L’offerta potrebbe sicuramente soddisfare il presidente degli azzurri ma la volontà del difensore è sempre quella di non voler tradire il club campano. I prossimi giorni saranno fondamentali per il futuro del centrale.