Gianluigi Buffon il mese scorso dichiarò che l’arrivo di Di Maria alla Juve era paragonabile a quello di Maradona al Napoli. Proprio lo stesso ex PSG , nella conferenza stampa di presentazione ha parlato delle dichiarazioni di Buffon. L’argentino ha detto: “Non sono d’accordo con Gigi. Maradona è impossibile da raggiungere, Diego rimane Diego. Con Buffon ho un rapporto fantastico. L’ho chiamato prima di firmare, essere qui è fonte di orgoglio. Sono umile e farò del mio meglio per regalare tante emozioni ai tifosi. L’arrivo di Pogba è importantissimo, ci sono tanti ragazzi da aiutare a crescere”. Di Maria vuole lasciare l’impronta in maglia bianconera.