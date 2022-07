Dall’Inghilterra suonano sirene sull’approdo di Koulibaly al Chelsea.

BBC, riferisce che il Chelsea starebbe preparando un’offerta da 40 milioni per avere il senegalese subito quest’estate. In settimana ci sarà l’incontro decisivo tra Adl e il centrale del Napoli che è in bilico tra Chelsea, Juventus e permanenza a Napoli.