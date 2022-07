Impossibile ormai tenere nascosto il morale di Matteo Politano. Malcontento, rabbia e voglia di giocare altrove. Questo lo sanno tutti da un bel po’ di tempo, tanto da avviare una trattativa per la sua cessione. Oggi però, l’ex Inter, ha iniziato il ritiro con gli azzurri ed è stato accolto in modo del tutto inaspettato dai tifosi. Il popolo partenopeo presente sul campo di Carciato, si è mostrato affettuoso nei confronti dell’esterno, ospitandolo nel migliore dei modi. Sotto, invece, circola un’aria non bellissima. Una cappa di insoddisfazione e scontentezza gira tra la dirigenza, il giocatore e il suo agente. Proprio quest’ultimo, Mario Giuffredi, sta spingendo per far avvenire lo spostamento del numero 21 in un’altra società. Dalla Spagna ci sono delle news. Dopo la prima offerta di 10 milioni, rispedita al mittente, il Valencia ci vuole riprovare con un’offerta vicina ai 13 milioni. Il contratto in scadenza nel 2024, è un fattore che può aiutare alla cessione. Una cosa è certa, il Napoli non vuole rivivere la vicenda Milik e proverà a piazzarlo subito piuttosto che svalutarlo e svenderlo.