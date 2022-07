Carlo Alvino, noto giornalista, nel corso di Radio Gol su Kiss Kiss ha parlato di un argomento che sta creando molto stupore tra i tifosi. Infatti Alvino si è esposto su Paulo Dybala: “Il Napoli è in Champions. Essendo in una competizione così importante deve regalare una squadra a Spalletti forte e compatta. Giuntoli si sbilanciò troppo nella conferenza su Dybala. Io penso che ADL ci stia lavorando sottotraccia, le dichiarazioni sono tutte sceneggiate teatrali. Il patron azzurro è la persona più imprevedibile di questo mondo, dovrebbe arri vare tra domani e dopodomani a Dimaro. Vi dico che uno come ADL potrebbe clamorosamente annunciare Mertens da un giorno all’altro”. Anche Alvino è sicuro, Dybala è un sogno concreto del Napoli.