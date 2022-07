La notizia sulla quale ogni giorno ci sono aggiornamenti è il rinnovo di Kalidu Koulibaly. Il senegalese ha tantissime offerte, dall’Italia, c’è sempre la Juventus molto attiva, dall’estero Barcellona e Chelsea, con i Blues avvantaggiati grazie al nuovo fondo economico. Ma Koulibaly non è come tutti gli altri, la Juve è stata categoricamente rifiutata mentre le squadre estere sono state messe in standby. Il numero 26 azzurro ha il desiderio di diventare capitano e bandiera del Napoli. Il ritiro è iniziato ieri e sembra che siano stati fissati degli appuntamenti con il patron azzurro per parlare del rinnovo. Nell’intervista di Giuntoli e Spalletti, la dirigenza partenopea ha annunciato un’offerta pari a 6 milioni evidentemente rifiutata. L’estero intriga e se qualche società decidesse di spingere ancora neanche il cuore del gigante buono saprebbe dire di no. Il tutto è nelle mani di ADL e l’entourage del calciatore, i quali i dovranno sedere e parlare nuovamente dello stesso e spinoso argomento.