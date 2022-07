Giuntoli e ADL hanno l’obiettivo di sfoltire la rosa azzurra. Il Napoli, difatti, vede sempre più nomi sulla lista cessioni o comunque nessuno incedibile. Il primo membro offensivo della squadra è partito ed è Antonio Cioffi. Il classe 2002 (20) lo scorso anno è stato uno degli elementi di spicco nello scacchiere azzurro Primavera, insieme a qualche altro elemento, ha trascinato per tutto l’anno i suoi evitando la retrocessione in Primavera B. Le prestazioni positive sono state ricompensate dai vertici del Napoli, più volte è stato convocato in prima squadra ed ha anche esordito nell’anno 2020/21. Ora però questo talento deve fruttare per far sbocciare un nuovo campione partenopeo. Il Napoli, dunque, ha deciso di mandarlo in prestito per crescere, rimanere nel capoluogo campano sarebbe un limite visto lo scarso minutaggio. La società, dov’è chiamato a svilupparsi Cioffi, è il Pontedera in Serie C. Lo stesso giocatore ha dichiarato attraverso i suoi social questa decisione, annunciando che sarà solo un arrivederci.