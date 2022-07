Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli vuole battagliare con Juventus e Inter per arrivare a Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è sempre stato il possibile partente in ogni sessione di calciomercato. Ora ha 24 anni ed è pronto per lo slancio definitivo magari giocare in una competizione più prestigiosa come la Champions League, elemento che al momento la Fiorentina non può concedergli. Tra l’altro tanti i punti di collegamento tra Milenkovic e Koulibaly. L’agente innanzitutto, Ramadani, il contratto in scadenza nel 2023 e poi la bravura dei due ragazzi. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni. Sembra essere il profilo perfetto per il Napoli che svecchierebbe la rosa con il serbo, il quale pare essere il profilo perfetto per la causa Napoli. La concorrenza su di lui è ostica. Le big italiane come Inter e Juventus ci hanno fatto più di un pensiero. Giuntoli dovrà studiare una tattica capace di bruciare le avversarie al più presto. Nel caso non andasse in porto la trattativa per il giocatore viola, il Napoli virerebbe su altri obiettivi di mercato come: Kim Min Jae, Senesi e Hincapiè.