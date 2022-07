Andrea Petagna è un giocatore che a Napoli si è fatto trovare pronto nel momento del bisogno; l’attaccante, nel momento in cui Osimhen e Mertens erano infortunati, ha dato una mano importante alla squadra.

In questo mercato, dopo due stagioni, si ha la sensazione che Petagna possa andare via, in quanto ha l’ambizione di giocare di più e di tornare ad essere protagonista, come ai tempi della Spal.

Ma, la sua partenza è probabile, non certa: in questi primi giorni di ritiro a Dimaro, ci sarà un confronto tra l’attaccante e Spalletti e se il tecnico dovesse garantire a Petagna un impiego più costante, allora la punta potrebbe anche pensare di restare.

Fonte: SportMediaset.