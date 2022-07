Diego Demme è un giocatore che il Napoli ha acquistato ad inizio 2020 ed è il giocatore che, nonostante alcuni limiti tecnici, ha sempre dato tutto per la maglia, anche quando era l’ultima scelta del reparto per Spalletti.

Adesso il suo futuro è in bilico e il giocatore può lasciare il Napoli; Demme piace a tanti club che lo stanno valutando, tra cui anche qualcuno italiano.

Come riporta Pedullà, infatti ci sta pensando la Roma di Mourinho per Demme, che vuole rinforzare il centrocampo con l’italotedesco e Frattesi, magari facendo anche uscire Veretout in modo da non intasare il reparto.

Al momento, i contatti sono nella fase iniziale ma Demme piace e tanto alla Roma.

