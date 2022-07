ULTIM’ORA – Deulofeu non aspetta più, fissato un ultimatum al Napoli

La telenovela tra Deulofeu e il Napoli sembra non voler arrivare ad una fine. La situazione attuale è la seguente: la società partenopea ha l’accordo con il calciatore ma non con l’Udinese. Lo spagnolo, però, deve aspettare che Politano e Ounas lascino le pendici del Vesuvio per occupare il posto da loro liberato.

Le notizie dell’ultim’ora parlano di una grande svolta nella trattativa. Infatti, secondo il giornale friulano TuttoUdinese, l’attaccante classe ’94 ha dato un ultimatum al club azzurro. Se il Napoli non chiuderà l’affare entro 10 giorni, si concentrerà su altre eventuali offerte. Il calciatore ha la volontà di giocare la Champions League, per questo motivo le proposte che potrebbero arrivare da Fiorentina ed altre squadre di Liga non preoccupano. Tuttavia, adesso Deulofeu ha messo un po’ di pressione sulla testa di Giuntoli.