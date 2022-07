CorrSport: ieri faccia a faccia Spalletti-Fabian, lo spagnolo potrebbe finire ai margini

Oggi Il Corriere dello Sport scrive della tensione intorno al mancato rinnovo di Fabian Ruiz, che nel 2023 si libererà a zero dal Napoli:

“Nodi: come quello di Fabian, appunto. Reduce dal rifiuto opposto all’offerta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 formulata dal club prima della fi ne del campionato e in questa fase neanche al centro di chissà quali trattative. Il Napoli, nel caso in cui la trattativa per prolungare non si sbloccherà o il suo entourage non porterà off erte ritenute congrue, potrebbe anche decidere di tenerlo ai margini. E Spalletti? Beh, si vedrà cosa penserà o meglio cosa penserebbe eventualmente in merito, ma tanto per cominciare ieri ha parlato a lungo con il giocatore. Faccia a faccia“.

Il clima intorno a Fabian Ruiz è abbastanza pesante:

“Scene già vissute con Milik. Anzi: scene già vissute un annetto fa anche con Insigne, Mertens e Ospina, ma la tensione registrata in questo caso è più simile a quella avvertita all’epoca di Arek. Simile se non identico è anche l’iter di Ounas: non rinnova e rifiuta soluzioni”.