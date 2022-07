CorrSpor: Koulibaly è il primo nome nella lista di Allegri

Oggi Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly, la cui permanenza a Napoli è sempre più a rischio:

“Prima la maxi-cessione, poi la sostituzione. Resta Koulibaly il primo della lista di Max Allegri, ma anche il più complicato. Vuoi per le resistenze del Napoli, vuoi per i dubbi del giocatore, nonostante la sponda di un fidato alleato come Fali Ramadani. Con cui si è discusso pure di Nikola Milenkovic, tra i piani B della Juve nonostante la pole position dell’ Inter e la concorrenza proprio del Napoli che nel serbo della Fiorentina vede un possibile erede proprio di Koulibaly”.