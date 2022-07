Gerard Deulofeu quest’anno ha rubato la scena come tormentone del mercato azzurro. Da inizio giugno lo spagnolo sembrava cosa fatta. Tra il calciatore e il Napoli c’è l’accordo verbale da tempo, anche con l’Udinese sembra potersi trovare facilmente l’accordo. Ma il Napoli prima di concludere l’operazione in entrata, deve piazzare diversi esuberi e calciatori scontenti ad esempio Politano. Secondo Sportitalia però la trattativa si chiuderà, basta aspettare ancora qualche settimana evidentemente. Tra l’altro l’Udinese continua a chiedere Gaetano come contropartita, il Napoli però difficilmente vorrà privarsene.