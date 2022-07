A Sky Sport hanno fatto il punto su Kalidou Koulibaly, giocatore il cui futuro a Napoli è in bilico e su cui ci sono tanti club, tra cui la Juventus.

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su questa trattativa e ha svelato le prossime mosse di Ramadani, agente di KK. Queste le sue parole:

“Fali Ramadani parlerà con Giuntoli e ADL per portare l’offerta di Koulibaly; non sa se si troverà un muro o troverà la porta aperta della dirigenza. Koulibaly ha un solo anno di contratto, non ha ancora rinnovato, ma dalla volontà del giocatore si percepisce che il giocatore preferisce l’estero alla Juventus”.

Fonte: Sky.