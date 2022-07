Repubblica – Il Napoli rilancia per Koulibaly: pronto rinnovo di 5 anni per il senegalese

Il tema Kalidou Koulibaly è sempre più caldo in casa Napoli. Il calciatore senegalese potrebbe rinnovare oppure andare via in questa stessa sessione di calciomercato. Come riporta Repubblica il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a venire incontro alle esigenze del suo muro difensivo, con un contratto quinquennale. Il contratto, spalmato in 5 anni avrebbe cifre che si avvicinano molto a quelle attuali, avvicinando così i 6 milioni. Bisogna capire la volontà del calciatore, che sembra intenzionato a rinnovare, così da poter rispedire al mittente le offerte che stanno arrivando al patron azzurro, su tutte quella della Juventus.