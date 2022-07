Koulibaly-Juventus, tre motivi per il ‘no’

Ieri pomeriggio, a Milano, è andato in scena l’incontro tra Fali Ramadani, agente, tra gli altri, di Kalidou Koulibaly e il direttore sportivo della Juventus, Federico Cherubini. Il centrale senegalese ha il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi e non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per il rinnovo. Non è la prima volta che i bianconeri mettono gli occhi su un tesserato partenopeo, ma – stavolta – il corteggiamento potrebbe non bastare per tre motivi.

Il calciatore non vorrebbe restare in Italia per non fare uno sgarbo a compagni e tifosi. In caso di cessione, prenderebbe in considerazione solo piste estere, Barcellona in primis. Spalletti ha chiesto espressamente la permanenza di Kalidou. Lo aveva fatto anche con Ospina, senza successo. Un altro “sacrificio” potrebbe compromettere – e non poco – i rapporti con la società. Dopo aver perso Insigne e forse Mertens, De Laurentiis sa benissimo che – sia per motivi tecnici (qualità della rosa, spogliatoio) che ambientali – sarebbe assai rischioso privarsi anche di Koulibaly.

Questione soldi: sia il Napoli che il calciatore sono al corrente dell’interesse di altri top club (Barcellona, Chelsea, Paris Saint-Germain). Dunque, le pretese economiche (ingaggio, cartellino) possono essere soddisfatte anche senza “passare” dalla Juventus.