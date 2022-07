“Sotto con Petagna” scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa per portare Andrea Petagna alla coorte di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. L’agente Beppe Riso, lo stesso di Sensi e Pessina, è in ottimi rapporti con l’ex patron del Milan. In realtà, Petagna è solo il piano in caso saltasse definitivamente Pinamonti.