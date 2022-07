Gazzetta – Idea Kostic per la fascia. Può arrivare per una cifra non elevatissima

Il Napoli è in cerca di un nuovo esterno sulla fascia mancina che possa sostituire l’ex Lorenzo Insigne. Gli azzurri hanno sondato vari nomi nelle ultime settimane, e come riporta stamattina la Gazzetta dello Sport, c’è anche Filip Kostic tra gli obiettivi. Il serbo gioca attualmente nell’Eintracht Francoforte e ha il contratto in scadenza nella prossima stagione. L’esterno trentenne potrebbe quindi arrivare in maglia azzurra per una cifra non elevatissima. Il club partenopeo sembra aver individuato nel serbo un buon esterno anche per la sua abilità nel giocare anche sulla fascia destra, dove potrebbe salutare Matteo Politano. Sul giocatore serbo c’è anche la Juventus, che al momento sembra essere in vantaggio sugli azzurri.