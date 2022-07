Dybala, è corsa a tre: le ultime

La “Joya” è uno dei gioielli più preziosi in questa sessione di mercato poiché il giocatore è andato via dalla Juve non avendo rinnovato il suo contratto. Se non prendesse in futuro in considerazione anche le mete estere, sarebbe una corsa a tre per il fuoriclasse argentino. In vantaggio sembrerebbe esserci l‘Inter, ma Marotta ha fatto sapere che si dovrebbe almeno liberare un posto in attacco. A seguire, abbiamo il Milan che sembrerebbe aver iniziato la trattativa con il giocatore, ma non ha le disponibilità economiche dei nerazzurri. Infine, abbiamo il Napoli che ha avuto una chiacchierata con l’agente Jorge Antun, tuttavia portare in porto l’operazione sembrerebbe molto difficile visti i problemi con i diritti d’immagine della società di ADL