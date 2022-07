CdS – Pronto rinnovo a cifre faraoniche per Koulibaly

Kalidou Koulibaly è un nome sempre più caldo in casa Napoli. Il centrale senegalese va in scadenza nel 2023 e non ha ancora rinnovato col club azzurro. In società nessuno vuole perdere uno dei difensori più forti in circolazione, e il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad offrire al senegalese un ingaggio elevatissimo. Come riportato dal Corriere dello Sport il patron azzurro è vuole offrire al futuro capitano azzurro un rinnovo quadriennale, con scadenza nel 2027 che pareggia l’attuale stipendio del calciatore, 6 milioni di euro. Il presidente azzurro al momento è in America, ma sembra pronto a far firmare il contratto al senegalese durante il ritiro di Dimaro, così da poter allontanare tutte le voci di addio.